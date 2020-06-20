"كابتن ماجد الحقيقي".. موساشي ميزوشيما ملهم اليابان الأول بالتجربة البرازيلية

في 18 يونيو 1908 رست السفينة اليابانية كاساتو مارو في ميناء ساو باولو بالبرازيل، حاملة معها 781 مزارعا للمناطق الداخلية في ساو باولو.

وفي عام 1973 توقفت السفن اليابانية عن إرسال المهاجرين بالسفينة نيبون مارو، إذ وصل ما يقارب 200 ألف ياباني للبرازيل في تلك الفترة الزمنية.

في الوقت الحالي يُقدر وجود أكثر من مليون برازيلي ياباني في البلاد ويُطلق عليهم "ديكاسيجي" يعيش معظهم في ولايتي ساو باولو وبارانا، ووفقا للإحصائات في 2016 فأن 0.7% من البرازيلين يحملون أسماء من أصل ياباني.

ويحتفل البرازيليون دائما في كل عام بوصول كاساتو مارو لأول مرة إلى الأراضي البرازيلية وبداية الهجرة اليابانية.

نادي ساو باولو بتلك المناسبة أبرز قصة أول ياباني يلعب لصفوف نادي برازيلي في التاريخ والذي كان مهدا لـ الأنيمي الشهير "كابتن تسوباسا" والذي يُعرف في الوطن العربي بـ "كابتن ماجد".

عام 1974 سافر الأسطورة البرازيلية بيليه إلى اليابان بمدينة شيزوكا لافتتاح مدرسة كرة قدم ولفت أنظاره لاعبا صغيرا يُدعى موساشي ميزوشيما.

بيليه نصح والدي موساشي بالسفر للبرازيل وتجربة حظه في اللعب ببلاد السامبا وبعدها بعام واحد وصلت عائلته إلى نادي سانتوس.

في ذلك الوقت كان موساشي يبلغ من العمر 11 عاما ولم يكن لنادي سانتوس فريق لنفس الفئة العمرية.

فأوصى زوكا شقيق بيليه بانضمامه إلى ساو باولو وبالفعل اُختبر في موروبي –معقل ساو باولو- وبعد أسبوع سُجل ضمن فرق الناشئين.

أراد موساشي أن يلعب كمهاجم لكن انتهى به المطاف كلاعب خط وسط، ليصبح أول ياباني يلعب في البرازيل.

وصار معروفا في اليابان بـ "جناحي إيكاروس" بسبب طموحه في التحليق عالي ورُقي إلى فريق الشباب تحت 16 عاما وهو بعمر الـ 14 والذي حدث لأول مرة في تاريخ ساو باولو.

ظل موساشي في البرازيل 9 سنوات، عام 1984 وبعمر الـ 20 كانت الخطوة الأهم في مسيرته للعب مباراة رسمية مع الفريق الأول.

مباراة واحدة ارتدى من خلالها قميص ساو باولو في ودية أمام براجانتينو وخسر ساو باولو بنتيجة 4-3 مشاركا خلالها كبديل.

في ذلك الوقت عُرض على ساو باولو 200 ألف دولار لخوض 5 مباريات ودية في اليابان على أن يشارك موساشي أساسيا.

جوفينال جوفيشنشيو مدير الكرة في ساو باولو كان متحمسا لبدء تجنيس اللاعب بعدما ظل في البرازيل ما يقارب 10 سنوات من أجل أن يبدأ لاحقا في الحصول على فرصة مع الفريق.

لم يحصل موساشي على فرصة اللعب أساسيا مع ساو باولو فرحل صوب ساو بينتو عام 1986 ثم بورتوجيزا وسانتوس وفي عام 1989 عاد لليابان.

موساشي جذب الأنظار إليه عبر الشركات اليابانية لكنه لم يرتد قميص منتخب اليابان ولم يقدم أي شيء في تجربته البرازيلية.

لعب لصفوف فريق هيتاشي ومن ثم لـ يوكوهاما فلوجيلس واعتزل عام 1992 بعدما شارك في أول موسم احترافي للدوري الياباني لكرة القدم.

الياباني كان بداية إلهام لتعميم كرة القدم في اليابان إذا كانت كرة القدم في طور الهواة بالبلاد، وملهما لـ يويشي تاكاهاشي لإطلاق أنيمي "كابتن ماجد" والذي كان يهدف لجعل كرة القدم أكثر شعبية في اليابان والذي انتشر في كل بلدان العالم بكل اللغات.

قصة كابتن ماجد أو "أوزورا تسوباسا" ظهرت عام 1981 أي بعد ما يقارب من 6 سنوات من رحلته لليابان.

أوزورا تسوباسا تعني "أجنحة السماء" باللغة اليابانية في إشارة إلى لقب موساشي "جناحي إيكاروس".

فكان "كابتن ماجد" ينافس في بطولة بين المدارس وكان يحلم بالذهاب إلى البرازيل للتطور ويصبح الأفضل في العالم.

كما لعب خلال مسيرته مع فريق برانكوس وهو فريق برازيلي يرتدي قميص يتشابه مع ألوان قميص ساو باولو بالخطين الأحمر والأسود.

كابتن ماجد والذي ألهم اليابان والعديد من الأطفال كانت بداية لسيطرة اليابان آسيويا وتأهل لكأس العالم 6 مرات متتالية بين 1998 و2018.

البرازيل كان لها موعد آخر مع موساشي بعدما أصبح مدربا مساعدا للمنتخب الطاجيكستاني تحت 17 عاما والذي شارك في كأس العالم 2019 في البرازيل وهو ما جاء في نفس التوقيت مع إصدار نسخة جديدة من أنيمي "كابتن ماجد".

ويعزو البعض ظهور ساو باولو بقميصه في نسخ الأنيمي بسبب فوز الفريق على برشلونة وميلان في كأس إنتركونتينتال 1992 و1993 على الترتيب في العاصمة طوكيو وهو ما جعل العديد من اليابانيين يتعلقون بكرة القدم.

فيما أشارت تقارير أيضا أن يوشي تاكاهاشي مؤلف الأنيمي شاهد مباراة نهائي كأس العالم 1994 مشجعا للبرازيل من المدرجات وتم استقباله لاحقا من النادي البرازيلي.

المصادر: blogdorafaelreis - lance - حساب ساو باولو.

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