خيتافي يواصل التفريط في حلم دوري الأبطال ويتعثر أمام إيبار

السبت، 20 يونيو 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

خيتافي - إيبار

تعادل خيتافي أمام ضيفه إيبار بهدف لكل طرف على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

أوجينيكارو إيتيبو سجّل أولا لـ خيتافي، قبل أن يتعادل تشارليز دياز لـ إيبار.

ليكتفي خيتافي برفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، ويصير مهددا بفقدانه لو فاز ريال سوسيداد على ريال مدريد، إذ يمتلك الفريق الباسكي 47 نقطة.

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خيتافي بات خلف أتليتكو مدريد الرابع بنقطة واحدة، لكن الأخير لم يخض مباراته هذه الجولة حتى الآن، إذ يستقبل بلد الوليد مساء اليوم السبت.

فيما رفع إيبار رصيده إلى 29 نقطة في المركز 16، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم يحصد خيتافي سوى 6 نقاط في آخر 7 مباريات بالدوري الإسباني، ليتهدد حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بشكل بالغ.

فيما لم يفز إيبار خارج ملعبه منذ انتصاره على ليجانيس 2-1 في 3 نوفمبر الماضي، أي قبل أكثر من 7 أشهر.

التقدُم كان من نصيب خيتافي في الدقيقة 30 بواسطة النيجيري إيتيبو بعد عرضية آنخل رودريجيز.

لكن إيبار خطف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة البرازيلي تشارلز دياز.

في الشوط الثاني بلغت الإثارة ذروتها عندما سجل بيدرو بيجاس هدف التقدم لـ إيبار في الدقيقة 86، ليحتفل زملاؤه بصخب ظنًا أنهم خطفوا الانتصار، قبل أن تصدمهم تقنية الفيديو بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى نارية، فاز أتليتك بلباو على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد سجله إنييجو مارتينيز في الدقيقة السابعة بطريقة فنية رائعة.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ بيتيس بواسطة سيرخيو كاناليس في الدقيقة 86 بعد إطاحته بالكرة أعلى المرمى.

المواجهة غزيرة الفرص، نتج عنها رفع رصيد بلباو إلى 42 نقطة في المركز التاسع، وتجمُد رصيد بيتيس عند 34 نقطة في المركز 14.

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