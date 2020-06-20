مؤتمر زيدان: الحكام لا يجاملوننا!

استنكر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني قول أفراد إن الحكام يجاملون فريقه، مشيرا إلى أن أي شخص يستطيع قول ما يحلو له.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي استعدادا لمباراة مضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني:"الحكام؟ لا يجاملوننا، ولا أستطيع قول أكثر من هذا".

وواصل نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق "أتمنى ألا يؤثر ما يقال على الحكام، لا أفكر في مثل هذه الأشياء. لو يلعب آخرون خارج الملعب، نحن لا نفعل ذلك لأننا ريال مدريد ونعلم مدى قوتنا".

واستمر "نريد اللعب في الميدان، لو استعددنا جيدا نستطيع تقديم شيء جيد. لن أعلق على ما يقال، الكل يستطيع الحديث وقول ما يحلو له".

وأثنى زيدان على مواطنه كريم بنزيمة مهاجم الفريق قائلا:"لم يتغير كثيرا، فقط ازداد عمرا وخبرة. تعرف أن عليك التطور وهذا ما يفعله. يهتم بنفسه جيدا ولديه طموح. لا أحب المهاجم الصريح الذي يسجل أهدافا فقط ولا يظهر في المباريات. بنزيمة يمتلك الخاصيتين".

وبسؤاله عن جاريث بيل، الذي تقول تقارير إنه ليس مركزا مع الفريق بشكل كاف، قال زيدان:"أثق في بيل تماما. مثل الجميع".

وأتم بالحديث عن منافسه قائلا:"يستطيعون خلق مشكلات لك في أي وقت، وبالأخص ضد ريال مدريد. نركز على المباراة كأنها نهائي، سواء نلعب في ملعبنا أو خارجه".

بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام مضيفه إشبيلية يوم الجمعة، يستطيع ريال مدريد انتزاع صدارة الدوري إذا تغلب على سوسييداد يوم الأحد.

ويبتعد ريال مدريد بثلاث نقاط فقط عن برشلونة متصدر الترتيب حاليا.

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