إثارة +90.. واتفورد وليستر سيتي يتعادلان بهدفين قاتلين

ما بعد التسعين اختلف عما قبلها. واتفورد وليستر سيتي يتعادلان في مباراة بطابع الدوري الإنجليزي.

تعادل واتفورد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق على ملعب فيكاريج رود، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

سجل بن شيلويل هدف ليستر سيتي في الدقيقة الـ90، فيما أدرك كريج داوسون التعتادل لواتفورد في الدقيقة الـ93.

التعادل رفع رصيد واتفورد للنقطة الـ28 في المركز الـ28 مرتقيا للمركز الـ16، فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ54 في المركز الثالث.

التشكيل

رغم تأخر عودته للتدريبات، لكن نيجيل بيرسون اختار البدء بـ تروي ديني في تشكيل واتفورد الأساسي.

وفي المقابل بدأ جيمي فاردي في تشكيل براندان رودجرز لهجوم ليستر سيتي.

وصف المباراة

المباراة بدأت هادئة جدا بين الفريقين. وكانت التصويبة الأولى من جيمي فاردي في الدقيقة الـ15 لكن بعيدة تماما عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ32 رد عبدولاي ديكوريه بتصويبة بعديدة أيضا.

ضغط حقيقي

وبدأ الضغط الحقيقي في الدقيقة الـ35، وكان من نصيب واتفورد.

ديكوريه قطع الكرة من ويلفريد نديدي وسدد كرة رائعة، لكن كاسبر شمايكل تألق وأبعد الكرة بقدمه عن مرماه.

وفي الدقيقة الـ45 أرسل إسماعيلا سار عرضية، لكن جوني إيفانز أنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة قبل متابعة روبيرتو بيريرا أمام المرمى الخالي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني بدت سريعة بخلاف الشوط الأول. واتفورد استمر في الضغط وانفرد إسماعيلا سار في الدقيقة الـ47، لكن كاسبر شمايكل أيضا خرج من مرماه وتصدى للانفراد ببراعة.

الضغط الأصفر تواصل في الدقيقة الـ50 بعرضية من كيكي فيمينيا، وقابلها تروي ديني برأسية بجانب القائم بقليل.

ثم سدد روبيرتو بيريرا في الدقيقة الـ53 وتصدى لها كاسبر شمايكل بقبضة يده.

فرص ليستر

بدأت فرص ليستر سيتي أخيرا في الدقيقة الـ60. مخالفة نفذها جيمس ماديسون، وقابلها شالار سوينشيو برأسية بجانب القائم بقليل.

مجموعة تبديلات

المدربان أدركا حاجتهما لخدمات البدلاء هنا. شارك أندري جراي بدلا من هارفي بارنز في الدقيقة الـ64.

ورد واتفورد بدخول داني ويلبيك بدلا من روبيرتو بيريرا في الدقيقة الـ68.

ووسط التبديلات، كاد ليستر سيتي يخطف هدف الفوز في الدقيقة الـ74. تمريرة من جراي إلى مارك ألبرايتون، والذي بدوره سدد كرة رائعة في القائم الأيسر لمرمى واتفورد.

الكرة ارتدت ووصلت إلى جيمس ماديسون الذي سدد كرة رائعة أيضا، لكن بن فوستر هنا تدخل وأنقذ الكرة ببراعة إلى ركنية.

براندان رودجرز لجأ إلى دكته مجددا في الدقيقة الـ75 بدخول حمزة شودري بدلا من يوري تيليمانز.

ورد نيجيل بيرسون بثلاث تبديلات على مرة واحدة في الدقيقة الـ77. شارك توم كليفرلي، وناثينال شالوباه، وأدريان ماريابا بدلا من إيتيان كابوي، وعبدولاي ديكوريه، وكيكي فيمينا.

وكانت أخر تبديلات ليستر سيتي في الدقيقة الـ83 بدخول كليتشي إيهيناتشو بدلا من ألبرايتون.

اما أخر تبديلات واتفورد فكان في الدقيقة الـ88 بدخول خوسيه هوليباس بدلا من آدم ميسينا.

إثارة +90

وفيما كانت المباراة تبدو في طريقها لتعادل سلبي في هدوء بعد كثرة التبديلات، كان لدقائق ما بعد التسعين رأي أخر.

سجل بن شيلويل هدفا قاتلا لليستر سيتي في الدقيقة الـ90. الظهير الأيسر استلم الكرة على الجهة اليسرى، ثم أطلق تصويبة رائعة في المقص الأيسر لبن فوستر مسجلا هدف الفوز.

واتفورد لم يقبل بالخسارة، وسجل كريج داوسون هدف التعادل في الدقيقة الـ93. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، وارتطمت بالدفاع لتصل إلى داوسون الذي سدد خلفية مزدوجة رائعة، حاول كاسبر شمايكل إنقاذها لكنها سكنت الشباك في النهاية، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد واتفورد للنقطة الـ28 في المركز الـ28 مرتقيا للمركز الـ16، فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ54 في المركز الثالث.

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