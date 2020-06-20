المصري يعلن عبر في الجول صرف راتب شهر للاعبين

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، عن صرف راتب شهر للاعبي الفريق.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لـFilGoal.com: "سنصرف راتب شهر للاعبى الفريق يوم الإثنين المقبل".

وأضاف "مستحقات لاعبينا لا بد من سدادها، وسنتفق معهم على صرف المستحقات بصورة تعوض فترة التوقف الأخيرة".

المدير الرياضي أكمل "النادي يمر بضائقة مالية بسبب التوقف وقلة الموارد، ولكننا عملنا على توفير مستحقات اللاعبين فى ظل تلك الأزمة".

السقا أوضح "نريد توفير الهدوء للاعبين لكي يستطيعوا التركيز فى الملعب وتنفيذ أسلوب الجهاز الفني، واستعادة لياقتهم تعويضا عن فترة التوقف الطويلة".

المصري كشف مساء أمس السبت، تأجيل عودة تدريبات الفريق إلى وقت لاحق بعد خطاب من اتحاد الكرة لعدم بدء التدريبات قبل إتمام تجهيز الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيوروس كورونا أولا.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

video:1

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت

سيتيين: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته

رئيس دجلة: اتحاد الكرة قال "هتلعبوا غصب عنكم"

خطأ مورينيو في أبرز ملامح تعادل توتنام ويونايتد

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة