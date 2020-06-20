أصاب لينو وقتل أرتيتا.. برايتون يخطف فوزا +90 من أرسنال

تسبب في إصابة بيرند لينو بـ"كسر"، وسجل هدفا قاتلا تسبب في خسارة ثانية على التوالي لكتيبة ميكيل أرتيتا. هنا نتحدث عما فعله نيل موباي لاعب برايتون في أرسنال.

برايتون انتصر على أرسنال بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدم أولا عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل برايتون عن طريق لويس دانك في الدقيقة 75، ويخطف الانتصار عن طريق موباي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ أرسنال بعد السقوط أمام مانشستر سيتي، ليتجمد رصيد المدفعجية عند النقطة 40 في المركز التاسع.

بينما حقق برايتون أول انتصار له في عام 2020، ليكسر سلسلة اللا انتصار التي استمرت 9 مباريات.

ووصل برايتون للنقطة 32 في المركز الـ 15 مبتعدا قليلا عن صراع الهبوط.

موباي بطل المباراة بالنسبة لـ برايتون، تدخل على لينو حارس أرسنال في الدقيقة 40 ليخرج الأخير مصابا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تعرض لينو لإلتواء في الكاحل، نتيجة تدخل موباي، قبل أن يلوم حارس أرسنال، لاعب برايتون على تدخله أثناء خروجه من الملعب.

Arsenal goalkeeper Bernd Leno has been stretchered off with what looks like a serious knee injury. Get well soon 🙏 pic.twitter.com/DnfDR5GKfJ — B/R Football (@brfootball) June 20, 2020

خرج لينو نقطة قوة أرسنال، وشارك الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي لم يحافظ على نظافة شباك المدفعجية.

ورفض موباي أن تنتهي المباراة دون انتصار فريقه، ليسجل الهدف القاتل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، مستغلا أخطاء أرسنال الدائمة في الدفاع.

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