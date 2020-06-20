الجونة ينفي التفاوض مع لاعب الترجي "الأولوية للاعبي الفريق"

نفى نادر شوقي الرئيس التنفيذي لشركة Eleven 11 المسئولة عن إدارة نادي الجونة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن التفاوض مع نادي الترجي التونسي للتعاقد مع لاعبه إيهاب المباركي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لمركز الجونة الإعلامي: "أقدر قيمة المباركي الفنية وأنه يمثل إضافة لأي فريق ينضم إليه، ولكن التفاوض معه يناقض الواقع حاليا".

وأضاف "كافة الأندية تضررت جراء توقف نشاط كرة القدم خلال الفترة الماضية، كما أن القيمة المالية للتعاقد مع لاعب الترجي تفوق إمكانيات نادي الجونة في الوقت الحالي".

شوقي واصل "الأولوية لدينا الآن للاعبي الجونة، ولتوفير كل شيء لهم لعبور هذه المرحلة والوفاء بالتزاماتنا تجاههم".

وأتم "الجونة له وجه واحد وليس وجوه متعددة، فالأولوية للاعبينا في هذه الظروف ولا يمكن أن نسعى لتعاقد يفوق قدراتنا المالية في ظل تضرر الأندية ماليًا من توقف النشاط خلال الفترة الماضية".

كان وكيل إيهاب المباركي قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن وجود عرضية من الدوري المصري للاعب، دون الإفصاح عن هويتهما. (طالع التفاصيل)

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

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