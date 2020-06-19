مؤتمر كلوب: كل اللاعبين جاهزين لمباراة إيفرتون

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

كلوب

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على جاهزية جميع لاعبيه لمواجهة مضيفه إيفرتون يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"حتى اللحظة لا يوجد لاعب خارج مباراة الأحد".

وواصل كلوب، تعليقا على تقارير قالت في وقت سابق إن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز قد يُلغى بسبب جائحة كورونا، "صراحة، انتابني القلق".

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واستمر "حين تحدث الناس عن الإلغاء شعرت بالقلق، شعرت به حتى في بدني، كان سيكون أمرا في غاية الصعوبة".

وأضاف "لا نتوقع الحصول على اللقب كهدية، لذا لم نرغب في التتويج به وفقا لنسبة النقاط في عدد المباريات. كنا سعداء جدا حين تقرر استئناف البطولة. شعرت بالراحة حين تم استبعاد إلغاء الموسم. لا نفكر في عقولنا أننا قريبين من التتويج أو شيء مثل ذلك".

وأردف "احتجنا لعمل كثير لنصل إلى ما نحن فيه الآن، واحتجنا للحظ أيضا. هذا ما نحتاجه مرة أخرى، لأن الأمر سيكون صعبا، الأصعب، في الأسابيع المقبلة".

ويستأنف ليفربول مبارياته في الدوري بدربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، وهي أول مواجهة للفريقين منذ جائحة كورونا التي أوقفت الدوري في مارس الماضي.

ويحتاج ليفربول إلى فوزين فقط من آخر 9 مباريات له في البطولة ليتوج رسميا باللقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي.

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