سموحة: ما دخل الأندية في قرار استئناف أو إلغاء الدوري؟

استنكر سموحة في بيان رسمي مطالبة أندية إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مثنيا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب "جهودها لاستئناف النشاط الرياضي في مصر".

وقال سموحة في بيان أصدره النادي يوم الجمعة إنه يثمن دور اللجنة الخماسية ويدعمها بقوة وطالب فرج عامر، رئيس النادي، إنشاء رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي عمل اللجنة.

وشكر فرج عامر، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، في البيان بسبب "الجهود الكبيرة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف الدوري".

وقال عامر إن "قرار عودة الدوري ليس قرار الأندية، غير معقول الأخذ برأي الأندية في استئناف الدوري أو إلغائه لأن هذا أمر غير منوط بها. بل قرار الدولة التي درست الأمر من كافة جوانبه".

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وطلب عامر من اللجنة إعلان إنشاء رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي الوقت المحدد لرئاستها للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن اللجنة "قادرة على إنجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، وإن لم تنجزه قبل رحيلها فستعاني الأندية".

ولا تزال اللجنة الخماسية تناقش مع الأندية إمكانية استئناف الدوري بعدما تقرر عودة النشاط الرياضي في مصر في 25 يوليو المقبل، على أن يسمح للأندية بالتدرب بداية من يوم السبت.

وتعترض أندية على استئناف الدوري بسبب ضيق الوقت وخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وتوقف الدوري المصري منذ مارس الماضي بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياته.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

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