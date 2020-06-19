سموحة: ما دخل الأندية في قرار استئناف أو إلغاء الدوري؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 12:43

كتب : هاني العوضي

فرج عامر

استنكر سموحة في بيان رسمي مطالبة أندية إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مثنيا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب "جهودها لاستئناف النشاط الرياضي في مصر".

وقال سموحة في بيان أصدره النادي يوم الجمعة إنه يثمن دور اللجنة الخماسية ويدعمها بقوة وطالب فرج عامر، رئيس النادي، إنشاء رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي عمل اللجنة.

وشكر فرج عامر، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، في البيان بسبب "الجهود الكبيرة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف الدوري".

أخبار متعلقة
أرتيتا: عندما يكون أوزيل جاهزا سأعامله مثل الآخرين بنزيمة يتجاوز الأسطورة بوشكاش رسميا – مستغلون إصابة حارسهم الاحتياطي.. سيلتا فيجو يعيد نوليتو تقرير: تشيلسي مستعد للتضحية بـ كانتي لتمويل صفقات أخرى

وقال عامر إن "قرار عودة الدوري ليس قرار الأندية، غير معقول الأخذ برأي الأندية في استئناف الدوري أو إلغائه لأن هذا أمر غير منوط بها. بل قرار الدولة التي درست الأمر من كافة جوانبه".

وطلب عامر من اللجنة إعلان إنشاء رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي الوقت المحدد لرئاستها للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن اللجنة "قادرة على إنجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، وإن لم تنجزه قبل رحيلها فستعاني الأندية".

ولا تزال اللجنة الخماسية تناقش مع الأندية إمكانية استئناف الدوري بعدما تقرر عودة النشاط الرياضي في مصر في 25 يوليو المقبل، على أن يسمح للأندية بالتدرب بداية من يوم السبت.

وتعترض أندية على استئناف الدوري بسبب ضيق الوقت وخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وتوقف الدوري المصري منذ مارس الماضي بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياته.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

مرتضى: لا نريد استئناف الدوري والكأس

أوكا: حزنت لعدم انتقالي للأهلي

مرتضى: أبرمنا صفقتين من العيار الثقيل

وكيله: لا أعرف مصير رمضان صبحي

لماذا يريد الأهلي ضم طاهر محمد

سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سموحة: ما دخل الأندية في قرار استئناف أو إلغاء الدوري؟ 40 دقيقة | مصر
أرتيتا: عندما يكون أوزيل جاهزا سأعامله مثل الآخرين ساعة | أوروبا
بنزيمة يتجاوز الأسطورة بوشكاش ساعة | تقرير في الجول
رسميا – مستغلون إصابة حارسهم الاحتياطي.. سيلتا فيجو يعيد نوليتو 2 ساعة | أوروبا
تقرير: تشيلسي مستعد للتضحية بـ كانتي لتمويل صفقات أخرى 2 ساعة | أوروبا
شقيقة رونالدو تنتقد ساري بعد خسارة يوفنتوس لكأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الجمعة 19 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – قمة إنجليزية وأخرى إسبانية 2 ساعة | أوروبا
مرتضى: من قال إننا نرفض عودة الدوري ونريد استئناف الكأس؟ لن نلعب أيا منهما 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد
قد ينال إعجابك