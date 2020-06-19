بنزيمة يتجاوز الأسطورة بوشكاش

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 11:41

كتب : FilGoal

بنزيمة

واصل كريم بنزيمة نجم ريال مدريد التألق في الموسم الحالي واستطاع تجاوز فيرينتس بوشكاش أسطورة النادي بعدما سجل ثنائية في شباك فالنسيا يوم الخميس.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

رفع النجم الفرنسي رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 21، وبات عدد أهدافه الإجمالي مع الفريق الملكي هو 243، متخطيا بوشكاش (242) وليصبح خامس أكثر من أحرز أهدافا للفريق عبر التاريخ.

وبات بنزيمة (32 عاما) رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أكثر من 20 هدفا في الموسم الواحد على مدار 8 مواسم على الأقل، لينضم إلى كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو وراؤول جونزاليس.

وأحرز بنزيمة، الذي يلعب في ريال مدريد منذ 2009، 164 هدفا في الدوري مع الفريق. ويبتعد بفارق كبير عن رابع هدافي النادي الملكي، سانتيانا، الذي أحرز 290 هدفا في كل البطولات.

وسجل دي ستيفانو 308 أهداف وأحرز راؤول 323 هدفا، ويتربع على قمة ترتيب الهدافين النجم البرتغالي السابق للفريق، كريستيانو رونالدو، بإحراز 450 هدفا.

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