أرتيتا: عندما يكون أوزيل جاهزا سأعامله مثل الآخرين

ألمح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن غياب لاعبه ميسوت أوزيل عن مواجهة مانشستر سيتي يوم الخميس كان سببه عدم جاهزية اللاعب الألماني للمشاركة في المباريات.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أنا صريح مع أوزيل منذ أول يوم. منذ جئت هنا ظننته جاهزا ولديه الرغبة وأراد تقديم مستوى يليق به".

وواصل "عندما أراه جاهزا مرة أخرى، سأعامله مثل الجميع. أعتقد أنني كنت منصفا بشكل كبير معه، وأعتقد أنه لعب بشكل جيد في مباريات عديدة مثلما أردت".

وبسؤاله لماذا أوزيل ليس جاهزا، أجاب أرتيتا "هناك كثير من الأشياء حدثت له في الأسابيع الأخيرة وعلي احترام حاجة أي لاعب للوقت. أحيانا يحتاجون بعض الوقت. أنا أول من يريد أوزيل في أوج عطائه. سأضعه في الملعب حين أراه قادرا على تقديم أفضل ما عنده".

وأتم "حديثي مع أوزيل سيبقى بيني وبينه. ما أستطيع قوله إن المحادثة كانت جيدة وصريحة. كان جيدا معي. لا توجد مشكلات".

ولم يدخل أوزيل قائمة الفريق أمام سيتي في أول مباراة لأرسنال منذ جائحة كورونا والتي خسرها بنتيجة 3-صفر.

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه برايتون يوم السبت في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك أوزيل (31 عاما) في 23 مباراة مع أرسنال وسجل هدفا وحيدا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

مرتضى: لا نريد استئناف الدوري والكأس

أوكا: حزنت لعدم انتقالي للأهلي

مرتضى: أبرمنا صفقتين من العيار الثقيل

وكيله: لا أعرف مصير رمضان صبحي

لماذا يريد الأهلي ضم طاهر محمد