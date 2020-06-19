ريتشارلسون: فان دايك؟ لقد راوغته.. هؤلاء يدافعون أفضل منه

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

فان دايك

أثنى ريتشارلسون لاعب إيفرتون على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لكنه استنكر "كثرة الحديث" عن الأخير، قائلا إن هناك مدافعين أفضل من الهولندي.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

وقال البرازيلي في حواره مع Desimpedidos:"الناس يتكلمون كثيرا عنه، نعم إنه مدافع رائع لكني راوغته".

وواصل "لقد اختير من أفضل 3 في العالم بعد تقديمه لموسم رائع، لكن بالنسبة لي يوجد مدافعون أفضل".

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وأتم "تياجو سيلفا، ماركينوس، وسيرخيو راموس".

وحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز وجاء ثانيا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 خلف ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

ويعتبر كثيرون فان دايك أفضل مدافع في العالم، لكن بالنسبة لمهاجم إيفرتون ليس الأمر كذلك.

ويستعد ريتشارلسون لمواجهة فان دايك يوم الأحد حين يجري دربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج رفاق فان دايك لفوزين حتى يتوجوا بلقب الدوري رسميا.

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