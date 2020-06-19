رسميا – مستغلون إصابة حارسهم الاحتياطي.. سيلتا فيجو يعيد نوليتو

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 11:21

كتب : أحمد العريان

تقديم نوليتو لاعبا في سيلتا فيجو

متحايلون على القانون بعد إصابة حارسهم. أعلن سيلتا فيجو ضم نوليتو مهاجم إشبيلية.

أتم نادي سيلتا فيجو ضم نوليتو مهاجم إشبيلية بعقد يمتد حتى عام 2022 رسميا.

سيرخيو ألفاريز الحارس الاحتياطي لفريق سيلتا فيجو تعرض لإصابة طويلة. الفريق قرر استغلال الموقف وتقدم بطلب للاتحاد الإسباني، يتيح له التعاقد مع لاعب جديد في خارج فترتي الانتقالات لتعويضه.

نفس البند الذي سمح لبرشلونة بضم مارتن برايثوايت المهاجم الدنماركي للفريق من ليجانيس قبل توقف النشاط، بسبب إصابة لويس سواريز.

الاتحاد الإسباني وافق على طلب سيلتا فيجو، لكن النادي لم يتعاقد مع حارس بديل، بل ضمو نوليتو مهاجم الفريق السابق.

صاحب الـ33 عاما سبق ولعب في صفوف سيلتا فيجو لثلاث سنوات من 2013 وحتى 2016، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى إشبيلية في عام 2017.

وسيحق لـ نوليتو المشاركة مباشرة مع الفريق بداية من اللقاء التالي أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل، وحصل اللاعب على القميص رقم (3) في الفريق.

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الدولي الإسباني شارك هذا الموسم في 20 مباراة مع إشبيلية بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

ويلتقي سيلتا فيجو مع برشلونة يوم 27 يونيو الجاري على ملعب (أبانكا بالايدوس)، في أحد المباريات القوية للفريق الكتالوني في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

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