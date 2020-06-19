شقيقة رونالدو تنتقد ساري بعد خسارة يوفنتوس لكأس إيطاليا

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 10:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

انتقدت إلما أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ماوريزيو ساري مدرب الأخير، موجهة رسالة تشجيعية إلى قائد البرتغال.

وكتبت أفيرو في إنستجرام "ماذا يمكنك أن تفعل أكثر؟ حبيبي، لا يمكنك صناعة المعجزات بمفردك".

وواصلت "لا أتفهم كيف يمكنك اللعب بهذا الشكل. على كل حال، ابق رأسك مرفوعا، لا يمكنك أن تفعل شيئا أكثر من هذا".

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ولم يستطع يوفنتوس تسجيل هدف على مدار 180 دقيقة منذ عودته للمباريات.

وتعادل يوفنتوس بدون أهداف مع ميلان في إياب نصف نهائي الكأس، وفي النهائي لم يقدر على التسجيل مرة أخرى قبل أن ينتزع منه نابولي اللقب بركلات الترجيح.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء ضد ميلان، وأمام نابولي لم يكن ضمن 4 مسددين ليوفنتوس في ركلات الترجيح.

ويستعد يوفنتوس لاستئناف الدوري الإيطالي بمواجهة مضيفه بولونيا يوم الإثنين.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب البطولة بفارق نقطة عن وصيفه لاتسيو.

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