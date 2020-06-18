تقرير: الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد تاريخ لغلق سوق الانتقالات الصيفية

يريد الاتحاد الأوروبي "يويفا" من الدوريات الأوروبية إنهاء سوق الانتقالات الصيفية في 5 أكتوبر المقبل.

وتختلف مواعيد سوق الانتقالات الصيفية الحالية بين البلدان الأوروبية بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الأجندات المحلية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" طلبت الهيئة المنظمة لكرة القدم الأوروبية من الاتحادات الأعضاء اعتماد تاريخ "منسق"، مع موعد نهائي لتسجيل اللاعبين في البطولات الأوروبية 6 أكتوبر المقبل.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات طارئة لتزويد الأندية بالمرونة المالية بسبب فيروس كورونا.

ووضع الاتحاد الأوروبي معاييره والتي جاءت كالآتي:

- منح الأندية الوقت لتحديد مقدار الخسائر غير المتوقعة في الإيرادات وحسابها.

- السماح للأندية بتعديل حساباتها لنقص الإيرادات الذي تم الإبلاغ عنه في 2020 و2021

- معالجة نقص الإيرادات.

- الحفاظ على الروح وقصد اللعب النظيف المالي من أجل استمرارية كرة القدم على المدى الطويل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن مواعيد مسابقتي الموسم الحالي من دوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تنتهي المسابقات الأوروبية في أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

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