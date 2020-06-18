بيراميدز يكشف ما دار في اجتماع اتحاد الكرة "لم نتحدث حول رأينا في القرار"

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز، ما دار في اجتماع الأندية مع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس.

وقال زيزو بأن الاجتماع لم يتطلق إلى "هل نحن مع أم ضد القرار".

وقال زيزو: "المشكلة عامة ولا تخص نادي واحد، ونحن نؤيد قرار الدولة بعودة واستئناف النشاط".

وأضاف "كل الأندية في الاجتماع سردت المشاكل ورصدتها أمام مسئولي اللجنة الخماسية، والاتحاد شرح الإجراءات التي ينوي اتباعتها".

زيزو أتبع "الأندية تخوفت من انتشار فيروس كورونا، والاتحاد وعد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المرحلة المقبلة".

ممثل بيراميدز في الاجتماع واصل "حصلنا على وعودا بحل جميع المشكلات من اتحاد الكرة".

وأكمل "لم نتحدث حول هل نحن مع أم ضد القرار. الحوار كله كان عن الإجراءات الاحترازية، ونحن جميعا مع قرار الدولة مهما كان".

وأتم "عرضنا الصعوبات والمشاكل، وخاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية وموعد انتهاء البطولة وتكاليف الإجراءات الاحترازية المكلفة، والاتحاد وعد بحل تلك الأزمات".

كانت 6 أندية هي (بيراميدز، والمصري، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وسموحة، والجونة) قد اجتمعوا باتحاد الكرة اليوم الخميس في الدفعة الثالثة والأخيرة بعد الاجتماع بباقي الأندية على مدار اليومين السابقين.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

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