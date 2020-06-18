لديه 4 سنوات للحياة.. مدرب برشلونة السابق يعلن إصابته بمرض قاتل

الخميس، 18 يونيو 2020 - 16:52

كتب : أحمد العريان

خوان كارلوس أونزوي مدرب سيلتا فيجو السابق

أعلن خوان كارلوس أونزوي مدرب سيلتا فيجو السابق، ومساعد مدرب برشلونة الأسبق، إصابته بمرض قاتل يمنحه 4 سنوات فقط بحد أقصى للعيش.

صاحب الـ48 عاما نظم مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس في ملعب "كامب نو" وظهر فيه بجانب لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي، ورفيق دربه خلال مسيرته كلاعب ومدرب.

وقال خوان كارلوس في المؤتمر الصحفي "أردت إخباركم بأنني أصبت بمرض motor neurone disease -مرض يخص الجهاز العصبي الحركي- وبمعنى أخر Amyotrophic lateral sclerosis أي التصلب الجانبي الدموري".

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وأضاف "لقد منحوني 4 سنوات بحد أقصى للعيش".

كارلوس أتبع "الناس لديهم مساحة أكبر للتأقلم مع الحياة. سبق وقابلت مرضى آخرين يتوقون بشدة إلى مواصلة العيش بالرغم من الصعوبات التي يمرون بها، وذلك لأن الحياة تستحق العناء".

حتى الآن لم يتوصل الطب إلى علاج لمرض العصبون الحركي، وهو المرض المُهلك الذي قد يؤدي إلى الشلل.

الحارس السابق خاض 318 مباراة في الدوري الإسباني لأندية أوساسونا وبرشلونة، وإشبيلية حيث لعب الجزء الأكبر من مسيرته، بجانب اللعب لفرق تينيري وأوفييدو.

خوان كارلوس كان مساعد لويس إنريكي وقت تدريب سيلتا فيجو وبرشلونة بعد فترة كان فيها مدربا لفريقي نومانسيا وراسينج سانتاندير.

وبعد الانفاصل عن إنريكي، تولى كارلوس تدريب سيلتا فيجو مجددا لكن كرجل أول، قبل أن يتولى تدريب جيرونا.

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