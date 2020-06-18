رسميا - أتلتيكو مينيرو يعلن تعاقده مع كينو

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي بشكل رسمي تعاقد مع البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز.

كينو الذي قضى فترة إعارة مع فريق الجزيرة الإماراتي، يستعد الآن لشد الرحال إلى الدوري البرازيلي وبداية رحلة جديدة من أتلتيكو مينيرو تحت قيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي.

واستخدم نادي أتلتيكو مينيرو، كالمعتاد مؤخرا من كل الفرق العالمية، طريقة مبتكرة لإعلان التعاقد مع كينو عبر الحساب الرسمي للنادي على (تويتر).

إعلان بتبادل رسائل بين كينو وسيرجيو سيتي كامارا رئيس النادي البرازيلي.

📝 Fechamos com a @intralot. Mais uma parceria que promete muito sucesso a partir de julho. Um dos principais produtos é o Keno! — Atlético 😷 (@Atletico) June 18, 2020

وفي الإطار ذاته كشفت صحيفة globoesporte البرازيلية عن توقيع كينو لعقده مع أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر 2023، مع خيار التمديد لموسم آخر.

صاحب الـ 30 عاما لعب 12 مباراة مع الجزيرة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5.

مع بيراميدز، ظهر كينو في 33 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.

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