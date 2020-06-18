سموحة لـ في الجول: اتحاد الكرة وعدنا بتحمل الدولة تكاليف الإجراءات الوقائية لعودة الدوري

الخميس، 18 يونيو 2020 - 17:38

كتب : عاطف شادي

أحمد حسن عضو مجلس إدارة سموحة

كشف أحمد حسن عضو مجلس إدارة سموحة ما دار خلال اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعه الثالث والأخير مع أندية الدوري لمناقشة اللائحة الجديدة الخاصة بانتخابات الاتحاد وأيضا كيفية استكمال النشاط الكروي.

وقال أحمد حسن عقب الاجتماع لـFilGoal.com: "ناقشنا عودة الدوري وقرار الوزير باستئناف الموسم الكروي".

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وأضاف "أكدنا خلال الاجتماع على رغبة سموحة في استكمال الدوري وسعداء بقرار الدولة بعودة المسابقة واستكمالها بداية من يوم 25 يوليو المقبل".

وواصل "ناقشنا أيضا بعض الصعوبات التي ستواجه الأندية ومنها الإجراءات الاحترازية واتحاد الكرة وعد بأن يتحمل بعض الأجزاء من هذه المسؤولية".

وأكمل "تحدثنا أيضا عن صعوبات موعد عودة الدوري المحدد له بداية من يوم 25 يوليو المقبل وقد يتم تأجيل البداية لعدة أيام وفقا لفترات إعداد الأندية".

واستمر في تصريحاته "اتحاد الكرة سيعلن عن كل شيء والموعد المنتظر لانطلاق الدوري".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة وعدنا بأن الدولة ستتحمل تكاليف الإجراءات الاحترازية بالكامل وعمرو الجنايني وعدنا بدراسة هذا الأمر فيما يتعلق بتكاليف الانتقالات والفنادق وغيرها".

وحضر اليوم الثالث من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية كل من سموحة والجونة وحرس الحدود وبيراميدز والإسماعيلي والمصري.

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