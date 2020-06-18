في الجول يكشف - موعد نهاية الدوري والإجراءات الاحترازية المطلوب من الأندية تطبيقها

يكشف FilGoal.com تفاصيل عودة النشاط الكروي في مصر منذ موعد استئناف الدوري وحتى تاريخ نهاية المسابقة.

وينشر FilGoal.com خطة عمل اتحاد الكرة مع الأندية لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة التدريبات والاستعداد لعودة الدوري.

وأيضا خلال فترة لعب المباريات المتبقية من الدوري وحتى انتهاء المسابقة.

بداية التدريبات وفترة الإعداد

وتبدأ فترة الإعداد والتدريبات بداية من 25 يونيو الجاري وحتى 25 يوليو المقبل.

وتشمل هذه الفترة بدء الإعداد والتدريب الفردي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ويلزم إجراء عدد 2 اختبار لكل مشارك في التدريب ويفصل بينهما 5 أيام من اليوم السابق لبدء التدريب مع اشتراطات اختبار المسحة.

إبلاغ الحالات الماصبة بشكل سري حفاظا على خصوصية اللاعبين.

إقامة معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل بداية المنافسات.

المسؤولية تكون للجهاز الطبي للفريق ويكون هو المسؤول عن المتابعة والإبلاغ وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتقوم كل جهة بتحديد المسؤول الطبي للجنة الاتحاد.

عودة المنافسات

تلعب المنافسات الرسمية ما بين الفترة من 25 يوليو وحتى 15 أكتوبر.

أثناء التواجد في العزل الصحي بنهاية فترة التدريب (أسبوع قبل المنافسات) يتم إجراء سحب عينة PCR قبل بداية أول مباراة ثم عينة أخرى قبل كل مباراة بـ24 ساعة.

يسمح للاعبين ذوي النتائج السلبية فقط بالمشاركة.

بالنسبة للحالات الإيجابية يتم العزمل ويتم فحص PCR للمخالطين.

وبالاتفاق ما بين الأندية واتحاد الكرة، تتحمل الأندية التكاليف المادية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الاستعداد والتدريبات.

أما خلال فترة استئناف الدوري يتحمل اتحاد الكرة بدعم من الدولة تكاليف الإجراءات الوقائية حتى نهاية المسابقة.

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