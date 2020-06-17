رسميا – يويفا يحدد طريقة استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي.. ويعلن عن تفاصيل النهائيات المقبلة

تغيير كبير على نظام دوري أبطال أوروبا أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد أن أوقف فيروس كورونا البطولة في منتصف دور الـ16.

وأوضح يويفا أن دور الثمانية ونصف النهائي سيقاما بنظام المباريات الإقصائية المباشرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بين ملعبي النور الخاص بسبورتنج لشبونة، ولشبونة الخاص ببنفيكا بداية من 12 أغسطس.

أما المباراة النهائية فتقام في نفس المدينة يوم 23 أغسطس.

وبالنسبة لمباريات الإياب المتبقية من دور الـ16، فلم يعلن يويفا لها ملعبا بعد، حيث قد تلعب في ملاعبها المحددة سلفا إذا سمح الأمر، أو تلعب في استادي دراجاو ببورتو، أو استاد جيماريش في البرتغال.

المباريات المتبقية من عودة دور الـ16 هي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني وفاز سيتي خارج ملعبه في الذهاب 2-1.

وبايرن ميونيخ الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي وفاز الأول خارج ملعبه في الذهاب 3-صفر.

ويوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي وانتهت المباراة الأولى بفوز الفريق الفرنسي على ملعبه بهدف.

وأخيرا برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي وانتهى لقاء الذهاب في إيطاليا بالتعادل 1-1.

وتطمح تلك الأندية في اللحاق بالمتأهلين لمواجهات لشبونة بالفعل، وهم أتالانتا الإيطالي ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني.

أما بالنسبة لنهائيات دوري الأبطال المقبلة، فتم الاستقرار أن نهائي 2021 سيفام في ملعب أتاتورك في تركيا تعويضا عن النهائي الذي تم نقله إلى لشبونة، فيما تستضيف سان بطرسبرج الروسية نهائي 2022.

ميونيخ ستستضيف نهائي 2023، فيما يعود النهائي إلى ويمبلي في 2024.

استكمال الدوري الأوروبي

النظام نفسه سيتم تطبيقه لمواجهات الدوري الأوروبي ولكن ستلعب مبارياته في ألمانيا في 4 ملاعب مختلفة، وهي كولن وديوسبرج ودوسلدورف وجيلسينكيرشن.

وتقام البطولة بداية من دور الثمانية بين 5 و21 أغسطس، مع مباريات دور الـ16 التي لم تُلعب مباراة ذهابها، حيث ستقام أيضا من مباراة واحدة.

وكذلك أعلن يويفا أن السوبر الأوروبي سيلعب في العاصمة المجرية بودابست يوم 24 سبتمبر.

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