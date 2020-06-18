الضربات تتوالى على أرتيتا.. مدافع أرسنال يغيب لنهاية الموسم

الخميس، 18 يونيو 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

بابلو ماري - أرسنال

يبدو أن الهزيمة بثلاثية دون رد من مانشستر سيتي لم تكن الضربة الوحيدة التي سيتلقاها ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بل هناك المزيد.

ذكرت موقع "ذا أثليتك" الأمريكي أن مدافع أرسنال بابلو ماري ربما يغيب لنهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية في أربطة الكاحل.

وخرج بابلو ماري اضطراريا من لقاء أرسنال ومانشستر سيتي للإصابة.

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وأوضح التقرير أن المدافع المعار للمدفعجية من فلامنجو البرازيلي سيحتاج لعملية جراحية للشفاء.

أما عن جرانيت جاكا الذي أصيب في ذات المباراة فهو سيحتاج للراحة لبعض الوقت للتماثل للشفاء قبل المشاركة مجددا في المباريات.

ولم يشر التقرير إلى المدة التي سغيبها اللاعب السويسري عن المباريات.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد مرور 29 جولة.

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