الصحفية اليونانية تبرئ وردة: صديقي منذ سنوات.. المحادثة زُورت

نفت ديمي ستاماتيليا صحفية يونانية تعرضها لمضايقات من جانب عمرو وردة لاعب منتخب مصر، على عكس مزاعم تقارير يونانية سابقة.

وزعمت تقارير يونانية سابقة تعرض عمرو وردة لأزمة جديدة في اليونان، وهذه المرة بسبب "مضايقته" لمراسلة صحفية يونانية شهيرة. (طالع التفاصيل)

ولكن تلك القصة ليست صحيحة، حسبما كشفت المراسلة الصحفية.

وقال ديمي ستاماتيليا: " تربطني علاقة صداقة جيدة جدا مع وردة".

وأضافت في تصريحاتها مع صحيفة (مترو سبورت) اليونانية " الرسائل (التي انتشرت) كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زُورت من قبل شخص ما".

وتابعت " وما نُشر لا يعكس الواقع على الإطلاق. أعرف وردة منذ سنوات وأنا أحبه كثيرا".

وأكملت "وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما كُتب عنه في بلاده عن العلاقة بيننا".

وردة بدأ الموسم الجاري معارا لفريق لاريسا من باوك، قبل أن يعلن النادي إنهاء الإعارة خلال الأسابيع القليلة الماضية وعودته لباوك.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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