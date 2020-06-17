تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

عمرو وردة

أزمة جديدة تعرض لها المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك في اليونان.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

وكشف موقع onsports اليوناني دخول عمرو وردة في أزمة مع مراسلة صحفية تدعى ديمي ستاماتيليا.

وذكر الموقع أن وردة شاهد المراسلة الصحفية المشهورة في إحدى المتاجر المشهورة في اليونان وظل يتتبعها.

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وأضاف الموقع أن وردة حاول معرفة اسمها من أفراد الأمن وترك لها ورقة بها اسمه للاتفاق معها على مقابلة خاصة.

وتابع الموقع أن وردة لم يكتف بذلك بل ظل يرسل لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الكثير من الرسائل والمضايقات ما دفع الصحفية اليونانية الشهيرة لنشر هذه الرسائل عبر مواقع التواصل.

وانتهت إعارة وردة مع فريق لاريسا اليوناني وعاد إلى ناديه باوك الذي يبحث عن تسويقه وبيعه لأي ناد آخر.

إلا أن التقارير الصحفية في اليونان أشارت في الفترة الماضية إلى أن باوك فشل في تسويق وردة هناك.

لكن وردة أكد في تصريحات سابقة أنه سيبذل المزيد من الجهد للاستمرار في تجربته الاحترافية في اليونان.

وردة بدأ الموسم الجاري معارا لفريق لاريسا من باوك، قبل أن يعلن النادي إنهاء الإعارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودته لباوك.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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