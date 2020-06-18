كلوب ردا على غياب صلاح عن التدريبات: لا أحد مستبعد من مباراة إيفرتون

الخميس، 18 يونيو 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

رد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على غياب محمد صلاح عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء.

غاب محمد صلاح عن الظهور في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي ما زاد الشكوك حول عدم جاهزيته واحتمالية غيابه عن المباراة.

يورجن كلوب المدير الفني للريدز قال للموقع الرسمي: "نمر بأشياء عادية، أود القول أنه بعد توقف طويل، لست متأكدا أن ذلك له علاقة بالغيابات، الأمر فقط أننا نتدرب ويمكن أن تحدث أشياء".

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وأوضح "في الوقت الحالي لا أحد مستبعد حقا عن مباراة يوم الأحد، ولكن يجب أن ننتظر".

وتابع "البعض تدرب قليلا والبعض الآخر تدرب كثيرا والأغلبية خاضوا جميع الحصص التدريبية، هذه أخبار جيدة وفي النهاية سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب، بنسبة 100%".

لم يظهر صلاح في مران الأربعاء الذي شهد مشاركة أندي روبرتسون، رغم أن الثنائي غاب عن لقاء بلاكبيرن الودي الأسبوع الماضي خوفا من تفاقم الإصابة.

ويحتاج صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة عادت للدوران يوم الأربعاء.

ويتبقى 3 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي بملعب جوديسون بارك.

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