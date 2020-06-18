الكشف عن سبب فشل انضمام فيرنر إلى ليفربول رغم محادثة اللاعب وكلوب

أشهر من التكهن والتأكيد أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني هو الهدف الأساسي لليفربول في الانتقالات الصيفية لكن فجأة تحول كل شيء قبل عدة أيام.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج

تقارير حول اهتمام تشيلسي باللاعب ثم التوصل لاتفاق ثم الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب للفريق اللندني اليوم الخميس.

فماذا حدث؟ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أوضحت التفاصيل في تقرير.

قبل عدة أشهر دخل ليفربول بالفعل في مفاوضات مع فيرنر ووكيل أعماله وكان هدفهم الأساسي ضمه أكثر حتى من جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند.

فيرنر أجرى حوارين على الأقل بالفيديو مع يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل أسابيع قليلة.

لكن المفاوضات توقفت فجأة في شهر أبريل والسبب لم يكن عدم اقتناع كلوب بفيرنر بل لأن ليفربول لم يرد تفعيل الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع لايبزيج والمقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل أراد ليفربول التفاوض مع لايبزيج حول تخفيض قيمة التعاقد.

هذا بالإضافة لطلب فيرنر الحصول على تعاقد مالي ضخم وضمان لعب عدد دقائق معينة وهو ما لم يكن ممكنا بل كان عليه الدخول في صراع مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني لحجز مكانه في التشكيل الأساسي لليفربول.

خطة كلوب كانت هي إشراك فيرنر لدقائق قليلة كي ينسجم مع الفريق قبل مشاركة ماني ومحمد صلاح في كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها في شهر يناير المقبل.

لكن لايبزيج لم يرد التفاوض حل تخفيض قيمة الشرط الجزائي وقال المدير التنفيذي للناديأوليفير مينتزلاف في وقت سابق: "لن نقلل قيمة التفاوض، لن نبيع أي لاعب بأقل من قيمته إن كان مرتبطا بعقد معنا لأكثر من عام".

دخول تشيلسي

االموسم الماضي ارتبط اسم فيرنر ببايرن ميونيخ لكن الأخير لم يرد دفع 22 مليون جنيه إسترليني لضمه، وأعرب أتليتكو مدريد عن اهتمامه باللاعب كذلك.

لكن نجح لايبزيج في تجديد تعاقد فيرنر الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري ووقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات أخرى.

ثم جاء تشيلسي.

عرض تشيلسي راتبا على فيرنر ضعف ما يتقاضاه حاليا يساوي 175 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا و12 مليون إسترليني لوكيله كارلهاينز فورستر ليصل إجمالي الصفقة لـ100 مليون إسترليني.

لذا ذهب فيرنر ووكيله إلى مقر لايبزيج في الثالث من يونيو للاجتماع لمدة 20 دقيقة وإخبارهم بالموافقة على الانتقال إلى تشيلسي.

ولم يكن هناك أي إعلان رسمي عن الصفقة سوى بعد اتفاق تشيلسي مع لايبزيج على طريقة تسديد المبلغ المتفق عليه.

يذكر أن فيرنر لن يكمل مع لايبزيج مشواره في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في شهر أغسطس المقبل لأنه سيكون انضم لتشيلسي.

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