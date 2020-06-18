اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لدراسة موقف مسابقات الدرجة الثانية

اتفقت اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية المجموعة الثالثة (بحري) بالقسم الثاني على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات يترأسها جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالله عضو اللجنة و عدد من ممثلي المجموعات.

واستمرت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني في سلسلة اجتماعاتها مع الجمعية العمومية، بعقد جلسة مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، انتهت إلى رفض الأندية استئناف المسابقة، نفس موقف أندية مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل).

وشهدت جلسة اليوم حضور كامل أندية المجموعة وهي ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبي ومالية كفر الزيات.

وبحسب بيان اتحاد الكرة، "تم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلي الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة".

وأكمل البيان "وأوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالي من أجل المساهمة في تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية على الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة، وعرضت اللجنة الخماسية اهم البنود المقترح تعديلها في لائحة النظام الأساسي وتبادلت اللجنة الآراء مع ممثلي الأندية ولاقت هذه المقترحات ثناء الحاضرين".

وأتم البيان، بشأن اللائحة "ودارت مناقشات للوصول لأفضل المقترحات قبل عرضها على اللجنة العمومية، صاحبة القرار النهائي في تعديل لائحة النظام الأساسي".

ويتصدر ألعاب دمنهور المجموعة بـ33 نقطة، أمام غزل المحلة وفاركو بنقطة وحيدة.

وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

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