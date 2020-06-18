المنيا يعلن عبر في الجول: إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا

كشف عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا عن إصابة وائل حسين طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وتجتمع الأندية اليوم الخميس في أخر جلسات اللجنة الخماسية بالأندية لمناقشة مصير النشاط الرياضي.

وقال رئيس المنيا لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إصابة وائل حسين طبيب الفريق بفيروس كورونا".

وأضاف "طبيب الفريق كان يجري إحدى العمليات لمريض في المستشفى يريد تغيير مفصل وتعرض للإصابة داخل المستشفى".

وتابع "بعد شعوره بآلام قام بإجراء الفحوصات الطبية وكانت نتيجة العينة إيجابية".

وكشف رئيس المنيا "تواصلت معه للاطمئنان عليه والحالة جيدة، لكنه سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مستشفى ملوي ونتمنى عودته سريعا".

وأتم تصريحاته "لا توجد حالات أخرى داخل النادي نظرا لغلق وتقليل عمل العاملين إلى ثلاثة أيام".

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