المنيا يعلن عبر في الجول: إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 - 11:13

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - المنيا

كشف عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا عن إصابة وائل حسين طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وتجتمع الأندية اليوم الخميس في أخر جلسات اللجنة الخماسية بالأندية لمناقشة مصير النشاط الرياضي.

وقال رئيس المنيا لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إصابة وائل حسين طبيب الفريق بفيروس كورونا".

أخبار متعلقة
8 حالات مصابة بفيروس كورونا في دوري القسم الثاني بإنجلترا رسميا - عدم استكمال الدوري الإماراتي بسبب كورونا.. إلغاء الهبوط ومناقشة تحديد البطل من عدمه مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا رئيس بايرن: هذا اللقب له مذاق خاص بسبب جائحة فيروس كورونا

وأضاف "طبيب الفريق كان يجري إحدى العمليات لمريض في المستشفى يريد تغيير مفصل وتعرض للإصابة داخل المستشفى".

وتابع "بعد شعوره بآلام قام بإجراء الفحوصات الطبية وكانت نتيجة العينة إيجابية".

وكشف رئيس المنيا "تواصلت معه للاطمئنان عليه والحالة جيدة، لكنه سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مستشفى ملوي ونتمنى عودته سريعا".

وأتم تصريحاته "لا توجد حالات أخرى داخل النادي نظرا لغلق وتقليل عمل العاملين إلى ثلاثة أيام".

طالع أيضا

مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب

شارك ديفيد لويز فخسر أرسنال أمام سيتي

نابولي يتوج بكأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد طاهر

طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية

توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا

المنيا فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يرفض التعليق على موقف صلاح أمام إيفرتون بعد غيابه عن المران 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيتيين: سواريز لا يستطيع لعب 90 دقيقة كاملة الآن.. غياب دي يونج للوقاية 27 دقيقة | أوروبا
فيرنر 3 في 1.. 5 طرق تمكن لامبارد من الاستفادة به في تشيلسي 33 دقيقة | أوروبا
رسميا - الكشف عن 3 جولات جديدة من الدوري الإنجليزي ومواعيد مقترحة للختام 45 دقيقة | أوروبا
وفاة علي السعيد نجم المصري السابق 59 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة - عودة ألبا وغياب دي يونج وأومتيتي أمام إشبيلية ساعة | أوروبا
سيتي ضد أرسنال – لماذا سخرنا من صورة دي بروين.. ولويز "وباء فتاك" ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 18-6-2020 – ريال مدريد في مهمة صعبة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد
قد ينال إعجابك