"رحبوا معنا بالمرعب".. رسميا – تشيلسي يعلن ضم تيمو فيرنر

الخميس، 18 يونيو 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

أعلن تشيلسي رسميا عن ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر قادما من لايبزج.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

تشيلسي

صاحب الـ24 عاما سينهي الموسم مع فريقه الألماني قبل أن ينضم إلى البلوز في يوليو المقبل بعد إتمام كشفه الطبي، حسبما أعلن البيان الصادر عن تشيلسي.

بيان تشيلسي وصف فيرنر بأنه "واحد من أكثر المهاجمين المرعبين الشباب في أوروبا، معروف بسرعته وقدرته على التحرك والصناعة والتسجيل".

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وقال فيرنر الذي سجل 32 هدفا وصنع 13 في 43 مباراة هذا الموسم: "أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي. إنها لحظة فخر بالنسبة لي. أود أن أشكر لايبزج وجمهوره حيث بقيت 4 سنوات رائعة. دائما ما سيكون لكم مكان في قلبي".

وأضاف "أنتظر الموسم المقبل بشدة، لأنضم لزملائي الجدد ومدربي الجديد فرانك لامبارد، وبالتأكيد جمهور تشيلسي. لدينا مستقبل رائع أمامنا".

ولم يعلن تشيلسي أي تفاصيل بشأن التعاقد مع فيرنر، لكن سكاي سبورتس أكدت أن البلوز دفعوا 50 مليون يورو لكسر عقد فيرنر مع لايبزج.

وبالتالي، أصبح فيرنر ثاني صفقات تشيلسي الصيفية، بعد نجم أياكس، المغربي حكيم زياش.

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تيمو فيرنر تشيلسي لايبزج
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