الرياضية السعودية: الاتفاق يتحرك لتمديد إعارة أزارو وينتظر موافقة الأهلي

الخميس، 18 يونيو 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

قال تقرير سعودي إن نادي الاتفاق بدأ بالتحرك لتمديد إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو، من الأهلي.

وأوضح تقرير جريدة "الرياضية" أن الاتفاق ينتوي تمديد إعارة أزارو لمدة شهرين، أي لحد انتهاء الموسم الجاري الذي سيتم استئنافه في السعودية بعد التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، وافق أزارو على الأمر، في انتظار موافقة الأحمر على تمديد الإعارة.

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وبرغم التصريحات السابقة لخالد العطوي مدرب الفريق بعدم وجود نية لضم أزارو نهائيا، إلى أن مصادر "الرياضية" أشارت إلى أن "إدارة الاتفاق تدرس تقديم عرض جديد للمغربي بعد نهاية الموسم الجاري بميزات، وعقد جديد حال تقديمه مستويات ممتازة في الجولات المتبقية، إضافة إلى موافقة خالد العطوي، مدرب الفريق".

ويمتد عقد أزارو، اللاعب الأسبق للدفاع الحسني الجديدي المغربي، مع الأهلي إلى 2021.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق في يناير الماضي وشارك في 7 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وانضم أزارو إلى الأهلي في 2017 وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

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