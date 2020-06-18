تقرير مغربي: الرجاء يبلغ الزمالك بتمسكه ببقاء أحداد رغم منافسة سعودية مغربية

الخميس، 18 يونيو 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

ذكرت تقارير مغربية أن نادي الرجاء يتسمك ببقاء حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للفريق رغم منافسة فرق سعودية ومغربية على ضم اللاعب.

وأفادت جريدة الصباح المغربية أن الرجاء متشبث باللاعب، وأن إدارة الرجاء تواصلت مع مسؤولي الزمالك وأبلغتهم أن اللاعب يرغب في البقاء.

وأوضح الرجاء لنظيره الزمالك أنه مستعد لحسم صفقة ضم أحداد بشكل نهائي، بشرط تمديد المهلة المحددة في العقد والتي انتهت يوم الاثنين، حسب التقرير.

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وحسب مصادر الجريدة المغربية فلا تجد إدارة الرجاء صعوبات كثيرة في المفاوضات مع الزمالك، رغم العلم بوجود منافسة شرسة من فرق أخرى، أهمها شباب المحمدية الذي تواصل مع الزمالك من أجل التعاقد مع أحداد، ناهيك عن فرق سعودية تابعته في الفترة السابقة.

ويخشى مسؤولو الرجاء أن تغري العروض الأخرى إدارة الزمالك واللاعب، وألا يتمكن من الإبقاء عليه بالنادي، بسبب ارتفاع قيمته المالية، وهو ما جعله يطلب من مسؤولي الفريق المصري مهلة، قبل إنهاء الصفقة.

وبات أحداد أساسيا في هجوم الرجاء رفقة المدرب جمال سلامي، الذي يعتبره من العناصر الرئيسية بالفريق.

ويلعب أحداد معارا لفريق الرجاء من الزمالك، مع وجود بند في عقد اللاعب، يمنح الفريق الأخضر أحقية شرائه في حال توصل إلى اتفاق مع الفريق المصري.

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