على غرار مجموعة القاهرة.. فرق بحري ترفض استكمال دوري الدرجة الثانية

الخميس، 18 يونيو 2020 - 16:17

كتب : عاطف شادي

طنطا - ألعاب دمنهور

على غرار أندية مجموعة القاهرة، رفضت أندية المجموعة الثالثة (بحري) استكمال مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وسببت الأندية الـ12 الموقعة على البيان الصادر من الأندية عقب اجتماعهم باللجنة الخماسية، ذلك القرار بصعوبة استكمال المسابقة، وتأثير استكمالها على الموسم المقبل.

وكذلك رأت الأندية الموقعة أنها اتفقت على عدم الإضرار بمصالح سواء المتنافسين على الصعود أو عدم الهبوط.

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ويتصدر ألعاب دمنهور المجموعة بـ33 نقطة، أمام غزل المحلة وفاركو بنقطة وحيدة.

وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

في الدرجة الثانية عودة النشاط
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