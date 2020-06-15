رسميا - وزارة الرياضة تعلن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 18:33

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020.

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وكشفت الوزارة عن الدراسات والخبرات التي تم الاستعانة بها قبل تحديد موعد إتاحة بدء المنافسات الرسمية لاتحاد الكرة، وهي: تعليمات وقرارات لجنة الأزمات في مجلس الوزارة - وزارة الصحة والسكان (الطب الوقائي) - منظمة الصحة العالمية - دليل الإرشادات الوقائية والطبية - خبرات عدد من الدول بالدوريات الأوروبية - تعليمات الفيفا (مايو 2020).

وأشارت الوزارة في الخطة التي نُشرت في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين إلى "يقع على الاتحاد المصري لكرة القدم والهيئات المشاركة بالمسابقات (الأندية) مسؤولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وما ينتج عنها من آثار.

وأوضحت الوزارة 7 ضوابط عامة لعودة نشاط الكرة، وهي:

1- رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات.

3- التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوى.

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.

5- الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد.

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

7- التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.

كما كشفت الوزارة عن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعودة نشاط اتحاد كرة القدم، وهي على النحو التالي:

1- إجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب والمباريات (استعدادا للمنافسات).

2- إجراءات يتم اتخاذها قبل المباريات.

3- إجراءات وصول الفرق إلى ملاعب المباريات.

4- إجراءات استخدام غرف خلع الملابس (فرق وحكام).

5- إجراءات دخول الفريقين للملعب.

6- إجراءات التواجد داخل الاستادات (يتم تقسيمه إلى 3 قطاعات "داخل الاستاد / المدرجات / خارج الملعب".

7- إجراءات أثناء المباراة.

8- إجراءات ما بعد المباريات.

9- إرشادات خاصة بأطقم التصوير والإعلام.

10 - الإجراءات الخاصة بإقامة الفرق في الفنادق.

11- إجراءات تتبع في حالة رصد حالة إيجابية أو عارض لأحد عناصر المنظومة الرياضية.

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