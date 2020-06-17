مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موافقته على فوز الأهلي بلقب الدوري الحالي وعدم استكماله وبدء موسم آخر جديد.

وقال رئيس نادي الزمالك "سامي الشيشيني استقال اليوم بسبب تخوفه من فيروس كورونا، قال لا مش عايز أموت".

وشدد عبر قناة الزمالك "طالبت بمنع هبوط الأندية ومع تصعيد 3 من الدرجة الثانية وأن نعود للتدريبات 25 يوليو والدوري الجديد يبدأ 25 أغسطس ويتوج الأهلي بلقب الدوري الحالي".

وواصل "لو أصيب لاعب من الأهلي بفيروس كورونا سأقلب الدنيا في مصر".

6 أندية حضرت الأربعاء أولى اجتماعات اللجنة الخماسية والتي تُجرى على مدار 3 أيام (طالع التفاصيل).

وقال رئيس نادي الزمالك عن اجتماع الأندية: "6 أندية حضرت اجتماع اللجنة الخماسية اليوم، إنبي موقفه مُخزي قالوا في البداية لا نريد عودة الدوري وفي الاجتماع تراجعوا عما قالوا، والأهلي من حقه أن يطالب بعودة الدوري، محمود الخطيب يبحث عن مصلحة ناديه".

وتابع "الاتحاد ودجلة وطلائع والمقاصة رفضوا عودة الدوري، 4 أندية رفضت عودة الدوري مقابل 2 في أول اجتماع".

وأردف "سموحة سيكون قراره عكس قرار الزمالك، لو نحن في اليمين والأهلي في اليسار سيكون مثل الأهلي".

وأكمل "المقاولون العرب وبيراميدز رفقة الأهلي وإنبي وسموحة ضد 13 ناديا يرفضون عودة الدوري".

وأضاف "الجمعية العمومية مبنية على التصويت، اللجنة الحالية مُعينة لا تعرف الديموقراطية لذلك لا تريد التصويت على عودة الدوري".

وتابع "قبل فتح الملاعب لابد من فتح المساجد والفنادق".

وتساءل "لماذا لم تجتمع كافة الأندية في نفس اليوم، أليس ممكنا أن اقتنع بوجهة نظر الخطيب أو العكس، كان لابد تقديم دعوة لجميع الأندية".

وأتم "أطلب من عمرو الجنايني قبل رحيله أهتم بمشاكل أندية الدرجة الثانية والثالثة، هؤلاء يعانون، ونريد تطبيق لائحة محترمة لهم".

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