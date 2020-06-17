أكرم توفيق: الجونة أبلغني برغبة الأهلي في عودتي.. وتمنيت المشاركة أمامه

كشف أكرم توفيق لاعب خط وسط الجونة عن إبلاغ إدارة ناديه له برغبة الأهلي في استعادته عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال أكرم توفيق لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "إدارة الجونة أبلغتني برغبة الأهلي في استعادتي لكن لم يتحدث معي أي شخص من الأهلي حتى الآن".

وأكمل "شرف كبير لأي لاعب ارتداء قميص النادي فأنا أحبه وأحب جماهيره وسأقاتل للعودة".

وعن المنافسة في الأهلي قال: "لا أقلق منها وأردت الرحيل معارا لأثبت نفسي وإنني أستحققت الحصول على فرصة للمشاركة".

وعن بند الإعارة الذي يمنعه من المشاركة ضد الأهلي قال: "تمنيت المشاركة لكن ليس لشعوري بالغل تجاه النادي ولكن لأن مباريات الأهلي والزمالك تختلف عن أي لقاء آخر فالكل يريد تقديم أفضل ما لديه خلالها".

أما عن اتهام لاعبو الجونة بمحاباة الأهلي نظرا لأنهم معارون منه واللعب بقوة ضد الزمالك قال: "لا نفعل ذلك ولو كنا نواجه الأهلي سنلعب بنفس القوة لإثبات أنفسنا".

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