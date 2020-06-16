تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع الأهلي والاتحاد والمقاصة ودجلة وإنبي والجيش

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 19:30

كتب : عاطف شادي

صور اليوم الأول من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

عقدت اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع أندية: الأهلي، الاتحاد، مصر للمقاصة، طلائع الجيش، إنبي، وادي دجلة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم:

"تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عودة النشاط ومتطلبات وصعوبات الأندية خلال الفترة المقبلة.

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ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتنفيذ هذه الطلبات.

كما تم عرض موقف اللائحة ومناقشة اقتراح تعديل بعض بنودها.

وأثنت الأندية وأيدت مقترح إنشاء الروابط المستقلة مما ينعكس عليه من استفادة على جميع الأندية.

وأشاد الحضور بهذه البنود، وأعلنوا رغبتهم في وجودها باللائحة.

وتم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأكد الحضور على دعمهم للجنة، ورغبتهم في التعاون معها."

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