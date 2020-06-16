لماذا يضع بايرن ميونيخ 4 نجوم على قميصه؟

لماذا يضع بايرن ميونيخ 4 نجوم على قميص، الفريق تُوج بلقب الدوري الألماني 30 مرة ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، إذ لماذا 4؟

لكن أولا متى بدأ وضع النجوم على قمصان الفرق؟

في إيطاليا وُضعت نجمة لأول مرة على قمصان اللاعبين عقب فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة العاشرة عام 1958.

في الدوريات الأوروبية مثل إيطاليا وهولندا والنرويج يحصل بطل الدوري على نجمة مع تحقيقه 10 ألقاب للدوري المحلي.

لكن في الدوري الألماني طريقة وضع النجوم على قميص البطل مختلفة تماما.

في 2004-05 وضعت رابطة الدوري الألماني قواعد لوضع النجوم على قمصان الفرق إذ لم تظهر من قبل.

* قميص بايرن ميونيخ موسم 2003-04 دون نجومه الثلاثة حينها حقق 18 لقبا.

النجوم ترمز لعدد الألقاب منذ افتتاح الدوري الألماني بمسماه "بوندزليجا" منذ عام 1963.

ولن تُحتسب الألقاب المُحققة بين 1903 وحتى 1963 ومنها على سبيل المثال فوز بايرن ميونيخ باللقب عام 1932 والتي تشمل أيضا الألقاب التي حصدتها أندية ألمانيا الشرقية دينامو برلين ودينامو دريسدن.

* قميص بايرن ميونيخ بعد وضع النجوم موسم 2004-05.

ووُضعت لائحة لتحديد عدد النجوم وفقا للألقاب:

3 ألقاب للدوري = نجمة واجدة

5 ألقاب للدوري = نجمتان

10 ألقاب للدوري = 3 نجوم

20 لقبا للدوري = 4 نجوم

6 أندية فقط في الدوري الألماني هي من تضع نجوما:

بايرن ميونيخ – 4 نجوم مقابل 29 لقبا (دون احتساب لقب 1932)

بوروسيا مونشنخلادبخ – نجمتان مقابل 5 ألقاب

بوروسيا دورتموند - نجمتان مقابل 5 ألقاب

فيردر بريمن – نجمة مقابل 4 ألقاب

هامبورج – نجمة مقابل 3 ألقاب

شتوتجارت – نجمة مقابل 3 ألقاب

وسعى نادي دينامو برلين في وقت سابق لوضع 3 نجوم على قميصه كونه حقق لقب الدوري 10 مرات بمسماه القديم ولم يتلق أي رد.

بايرن ميونيخ حقق اللقب الـ 29 بمسمى البوندزليجا والـ 30 في تاريخه، فهل يُجرى الاتحاد الألماني تعديلا لوضع نجمة خامسة مع اللقب المقبل للبافاري، أم يظل القميص بـ 4 نجوم فقط.

video:1

طالع أيضا

البافاري لا ينسى ويتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 30

خاص - ماجد سامي يوضح "أزمة درع نادي القرن"

خاص - مصيلحي يكشف كواليس الاجتماع مع اتحاد الكرة

بالمستندات.. براءة الخطيب والعامري من ادعاءات محامي آل الشيخ

لاعب بوكا جونيورز الذي حلل الفضائيين روحه