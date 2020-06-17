مدير المسابقات في كاف: دوري الأبطال يستكمل في سبتمبر ولم يتم تغيير مكان النهائي

كشف سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال أدامو عبر قناة إم بي سي مصر: "استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون في شهر سبتمبر المقبل ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية".

وأضاف "نهائي دوري الأبطال سيكون في الكاميرون في ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية في الرباط في المغرب".

وأردف "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بإقامة المباريات دون حضور الجماهير".

وأتم تصريحاته "سيكون هناك إجراءات طبية صارمة عند استكمال المباريات".

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي.

بينما يلعب بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

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