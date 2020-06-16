رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح الخطوات التي سيتم اتخاذها للاعبين لعودة الدوري

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن بعض الخطوات الصحية التم سيتم تنفيذها تمهيدا لاستئناف نشاط الدوري المصري مجددا.

وقال رئيس اللجنة الطبية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك طاقم طبي مع كل ناد يتم تسليمه البيانات الخاصة باللاعبين ويتواصل هو معنا".

وأكمل "يجب إجراء فحص طبي للاعبين قبل المران وقبل الذهاب للملعب وحال ظهور أي أعراض إيجابية للفيروس فسيتم عزله مع استخدام فحص PCR وهو دقيق للغاية وسيقلل من انتشار العدوى".

وأضاف "حال التأكد من إصابة الشخص بفيروس كورونا سيتم عزله مع فحص جميع المخالطين له مباشرة".

وأكمل محمد سلطان "نحاول الحصول على إذن بعدم استخدام غرفة خلع الملابس وأن يأتي اللاعب للملعب من مقر إقامته وهو يرتدي ملابسه وذلك لتقليل الاحتكاك قدر المستطاع".

وأردف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "كما نحاول عدم استخدام غرف الملابس بين الشوطين ولو لم نستطع فسيدخل فريق لها أولا ثم يتبعه الفريق الآخر".

وتابع "هذا بالإضافة لمغادرة كل فريق الملعب من مكان مختلف".

وواصل "بالطبع نريد إعداد بدني جيد حتى لا يتعرض اللاعبون لإصابات عضلية سريعا في ظل ضغط المباريات المتوقع".

وعن الدرجات الأدنى قال: "بالطبع هناك صعوبة في تطبيق كل الإجراءات بسبب ضعف الإمكانيات".

وأتم "بشكل عام حال الحاجة لتقييم الإجراءات فسنقوم بذلك الأمر بالطبع لحماية الجميع".

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