السعيد: قوة بيراميدز ستزداد بانضمام فتحي وإكرامي.. والأفضل بدء دوري جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

يرى عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر أن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي سيزيد من قوة فريقه.

وقال السعيد عبر قناة إم بي سي مصر: "انضمام أحمد فتحي سيزيد من قوة فريقنا ويعطي اللاعبين خبرة أكبر".

وأضاف "كذلك شريف إكرامي فهو لاعب كبير ويمتلك خبرة طويلة في الملعب وبالتأكيد أتمنى أن ينضم لنا".

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وأكمل "بيراميدز الآن من الفرق الكبرى في الدوري المصري ونؤدي بشكل جيد وأيضا وصلنا لنصف نهائي الكونفدرالية".

وواصل "أفضل إلغاء الموسم الحالي من الدروي وبدء مسابقة جديدة حتى يحصل اللاعبين على فترة أطول للاستعداد بشكل طبيعي لعودة النشاط الكروي".

وعن مستقبل حسام عاشور قائد الأهلي الحالي قال: "أتمنى أن يحقق عاشور ما يتمناه وأن يوفق في خطوته المقبلة مع كرة القدم".

وأتم تصريحاته "أتمنى فوز الأهلي أو الزمالك بدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية".

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