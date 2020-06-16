سيتي يظهر بقمصان جديدة أمام أرسنال لدعم مصابي فيروس كورونا

يرتدي لاعبو مانشستر سيتي قمصانا جديدة في لقاء أرسنال يوم الأربعاء من أجل دعم مصابي فيروس كورونا.

وأفاد مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه أن مجموعة سيتي لكرة القدم بدأت حملة عالمية تستمر لمدة 12 شهرا، لمساعدة المجتمعات على النهوض مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.

وتبرعت شركة الاتحاد للطيران بحقوق العلامة التجارية على قميص مانشستر سيتي في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي ضد أرسنال يوم الأربعاء من أجل الترويج للحملة.

القمصان كتب عليها "choose cityzens giving for recovery" بدلا من العلامة التجارية لطيران الاتحاد.

الحملة تعتمد على حشد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم التسعة وآلاف الموظفين واللاعبين والمدربين والمشجعين للتعافي.

وخصصت المجموعة بالفعل ما يقرب من مليون جنيه استرليني من التبرعات والدعم العيني وقروض التسهيلات لجهود مكافحة فيروس كورونا.

كما تهدف الحملة إلى تقديم ما لا يقل عن مليون جنيه استرليني آخر من التمويل والدعم لـ6 مشاريع مرتبطة بعملية المساعدة بالقرب من كل أندية المجموعة.

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