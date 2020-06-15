وزير الرياضة: الحكومة اتخذت قرار عودة الدوري وعلى اتحاد الكرة التنفيذ

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس اتخاذ قرار عودة النشاط الكروي في مصر.

وأعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس2: "قرار عودة نشاط الكرة واستئناف الدوري مرة أخرى خرج من الحكومة المصرية".

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وأضاف "وعلى اتحاد الكرة أن يعمل على تنفيذ هذا القرار ومناقشة الأندية بشأن طريقة عودة كرة القدم مرة أخرى ووضع خطته للفترة المقبلة".

وأكمل "القرار هو استئناف الدوري المصري وليس بدء مسابقة جديدة، لأنه ليس من المنطقي أن يبدأ الدوري للموسم الجديد في 25 يوليو".

وواصل "القرار اتخذ طبقا لدراسة اتحاد الكرة ولجنة الأزمات في الحكومة المصرية".

وأتم تصريحاته "من يعترض على قرار الحكومة باستئناف الدوري على اتحاد الكرة أن يتصرف معه طبقا للقانون واللوائح".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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