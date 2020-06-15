اتحاد الكرة لـ في الجول: نستعد لإخطار كاف بتحديد موعد 25 يوليو لاستئناف الدوري

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الاستعداد لمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتحديد موعد 25 يوليو المقبل من أجل استئناف بطولة الدوري المصري.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاطب نظيره المصري في وقت سابق لمعرفة مصير مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

والآن الاتحاد المصري يستعد للرد وتحديد موعد الاستئناف، وفقا لـ وليد العطار.

وقال وليد العطار: "اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد الإفريقي لإبلاغه بموعد عودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سبق للكاف أن طالبنا بمعرفة موعد استئناف المسابقات، وسنرد خلال ساعات الآن".

وتابع "كذلك سنبلغ الأندية بكافة تفاصيل استئناف بطولة الدوري من ناحية الإجراءات الاحترازية".

وأكمل حديثه قائلا: "لجنة المسابقات بدورها ستبدأ في وضع جدول الدوري خلال الفترة المقبلة".

وأردف "ولكنها تحتاج لمعرفة مواعيد مباريات بطولتي إفريقيا للأندية، وهو ما سيعلن عنه الاتحاد الإفريقي".

video:1

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول