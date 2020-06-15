الجنايني: 14 ناديا يريدون إلغاء الدوري؟ اللجنة الخماسية هي من تدير الكرة في مصر

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة على تقارير رفض بعض الأندية لفكرة استئناف الدوري المصري.

وأعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

ووجه مراسل قناة أون تايم سبورتس2 سؤالا للجنايني قائلا: "هناك تقارير تشير إلى أن 14 ناديا يرفضون استكمال الدوري للموسم الحالي".

ليرد الجنايني: "اللجنة الخماسية هي من تدير كرة القدم في مصر وهي من تتخذ القرارات".

وأكمل "قرار استئناف الدوري خرج من الحكومة المصرية كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الحكومات هي التي تقرر مصير البطولات في بلادها بسبب فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته "سنجلس مع كل الأندية خلال اجتماع الأيام المقبلة لمعرفة طلباتهم وشرح طريقة تطبيق قرار استئناف الدوري".

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن يوم 25 يوليو المقبل موعدا لاستئناف الدوري وليس لبدء موسم جديد.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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