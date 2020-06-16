تقرير: هل يعود فايلر إلى سويسرا عن طريق جراسهوبرز؟

لا يزال وضع ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي غامضا، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وجراسهوبرز السويسري أحد الأندية المهتمة.

كان فايلر قد غادر مصر إلى سويسرا لزيارة أسرته ومناقشتهم في أمر التجديد من عدمه خاصة بعد جائحة فيروس كورونا وظروف الطيران.

وأعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق أنه كان قد تم الاتفاق مع المدرب السويسري على التجديد لمدة عامين.

وكشف موقع nau.ch أن مصير المدير الفني السويسري لا يزال غامضا حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطرح التقرير سؤالا (هل يستعيد جراسهوبرز فايلر إلى سويسرا مرة أخرى من القاهرة؟).

وأشار الموقع إلى انتظار فايلر حتى الآن استمرار الدوري المصري بعد توقفه لكن ذلك لن يمنع اهتمام أندية أخرى بالمدرب.

وأعلنت وزارة الرياضة أمس الإثنين عن استئناف التدريبات مرة أخرى يوم 20 يونيو على أن تنطلق المسابقات يوم 25 يوليو المقبل.

وأوضح التقرير إعجاب إريتش فوجل رئيس نادي جراسهوبرز بما يقدمه فايلر ويدرس التفاوض لقيادته للفريق بعد رحيل جوران جوريسين.

وتابع التقرير أن موافقة فايلر على ذلك ستطلب منه أن يكسب مال أقل بكثير مما يحصل عليه في مصر لكنه سيكون بجوار أسرته، لذلك المدرب ينتظره قرار صعب في كل الأحوال.

وشدد التقرير على أن فايلر يريد إثبات نفسه مرة أخرى في أوروبا بعد ما حدث وقت قيادة لفريق لوزيرن السويسري.

وأبرز التقرير تألق فايلر مع الأهلي وتحقيق 16 فوز متتالي في الدوري المصري في 17 مباراة والتواجد في كأس مصر والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم التقرير بحيرة فايلر" بين شرف العمل مع عملاق إفريقيا أو العودة مرة أخرى إلى سويسرا" بحسب تعبير التقرير.

ويلعب جراسهوبرز في دوري الدرجة الثانية السويسري بعد الهبوط الموسم الماضي.

ويقع جراسهوبرز في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن فريق فادوز، بينما لوزان في الصدارة برصيد 52 نقطة.

وأقيمت 23 جولة من أصل 36 من مباريات الدوري السويسري ومن المقرر استئنافه مع بداية الأسبوع المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري السويسري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثاني مباراة تأهيلية من أجل الصعود.

ويعتبر جراسهوبرز هو البطل التاريخي للدوري السويسري بـ 27 مرة يليه بازل بـ 20.

video:1

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول