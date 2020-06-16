رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قرار عودة نشاط كرة القدم في مصر.

وقال مرتضى منصور: "أتعجب للغاية مما قاله وزير الرياضة مع كامل احترامي له".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لسنا مثل الخرفان يا وزير الرياضة. قرارات الكرة تخص رؤساء الأندية المحترمة التي تواجدت في مناصبها بفضل تصويت من أعضاء الجمعية العمومية. القرار لنا وليس لـ الحكومة يا وزير الرياضة".

وتابع "القرارات الخاصة بالكرة إذا جاءت من الوزارة، فهذا تدخل حكومي ونرفضه".

وأكمل حديثه قائلا: " ليخرج وزير الرياضة ويقول أنه يرغب في عودة الدوري لكي يحصل الأهلي على لقب لأنه لم يحصد أي لقب هذا الموسم".

وأشار " الدوري المصري لن يعود. 14 فريقا لا يريدون اللعب، فلن نلعب بسبب فريق أو اثنين. "شوفوا مين هيروح يلعب".

واستكمل "لماذا جاء مؤتمر وزير الرياضة قبل اجتماع اجتماعات الأندية مع اتحاد الكرة؟ ما فائدة الاجتماعات؟ نحن لسنا مثل الخرفان".

وعقب مرتضى على حديث وزير الرياضة عن الأزمة الأخيرة بين رئيس الزمالك ورئيس الأهلي، قائلا: "الوزير يقول أن هناك قانون واضح؟ دوره أن يجلس معي ومع محمود الخطيب ويرى الأزمة بالكامل ويقرر من المخطئ وغير ذلك. هذا هو دوره وليس أن يحدد متى يعود الدوري".

ولا يرى مرتضى منصور أي أزمة في تتويج الأهلي بلقب الدوري، قائلا: "لا مشكلة لدي في إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري، إذا كانت اللائحة تقول ذلك".

واستمر" هل جماهير الأهلي ستفرح عند إصابة أي لاعب بـ كورونا؟ الكورونا لا تفرق بين الأهلي والزمالك وغيره. كيف تريدون عودة الدوري؟ هذا لن يحدث".

ويرى مرتضى " الأهلي إذا حصد لقب الدوري لن يفرق معه كثيرا، وإذا لم يحصد اللقب لن يشكل أي فارق أيضا. لا مشكلة لدي في حصول الأهلي على 100 لقب ولكن الأهم ألا يتعرض أي لاعب من الأهلي للإصابة بالفيروس".

وأتم "قرارنا واضح وهو الزمالك لن يستكمل الدوري".

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