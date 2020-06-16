تقرير: النني يقرر ترك بشكتاش والعودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

يبدو أن محمد النني لاعب أرسنال المعار لبشكتاش لن يستمر مع فريقه التركي أكثر من الموسم الجاري.

محمد النني النادي : بشكتاش

كان فريق بشكتاش التركي في قد نجح في إقناع النني بإكمال الموسم معهم، وبعد ضغوطات من أرسنال بعد أزمة مستحقاته الأخيرة.

وذكرت صحيفة فاناتيك التركية أن النني صدم بشكتاش بقرار الرحيل بنهاية الموسم والعودة للدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن الدولي المصري سيلعب المباريات السبعة المتبقية في الموسم ثم يرحل من الدوري التركي.

وأشار التقرير إلى أن النني وصله أكثر من عرض بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى عرض من أولمبياكوس اليوناني.

يرغب النني في العودة لأرسنال، لكنه سيقيم العروض التي وصلته في حالة عدم رغبة المدفعجية في استمراره معهم.

كان النني قد غير رأيه قبل أيام وقرر البقاء مع بشكتاش حتى نهاية الموسم الجاري في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما كان قد جمع متعلقاته الشخصية من النادي بالفعل تمهيدا للعودة إلى إنجلترا، حسب صحيفة "aksam" التركية.

النني كان قد قرر جمع مستحقاته والعودة إلى ناديه الأصلي اعتراضا على عدم حصوله على مستحقاته، لكن بشكتاش دفع نصف مستحقات اللاعب الدولي، ثم تدخل أرسنال وأقنع اللاعب بالبقاء لنهاية الموسم مع بشكتاش.

حسب التقرير، فإن أرسنال هدد اللاعب بعقوبات قاسية إذا رفض الاستمرار مع بشكتاش، وأخبره بأنه إذا فعل ذلك، فلن يوافق على عرض أوليمبياكوس اليوناني الذي تواصل معه اللاعب للانتقال له في الموسم المقبل.

النني يقضي الموسم الجاري معارا إلى نادي بشكتاش التركي من أرسنال.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة. صنع فيهم هدفين.

وعاد الدوري التركي يوم الجمعة بعد توقف لقرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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