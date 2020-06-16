مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 12:22

كتب : وليد الحسيني

الونش - جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري موعد إعلان جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لن نعلن جدول المسابقة قبل معرفة مواعيد مباريات بطولتي إفريقيا للأندية، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأشارت تقارير إلى أن كاف بصدد إعلان الأسبوع الأول من سبتمبر موعدا لمباريات ذهاب نصف نهائي البطولتين، والأسبوع الثاني موعدا لمباريات الإياب، بينما يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 25 سبتمبر.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة يجيب.. ماذا لو قرر اتحاد الكرة والأندية إلغاء الدوري الحالي رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي المصري: يجب عدم استئناف الدوري.. ولا مشكلة في إعطاء اللقب لـ الأهلي

ويشارك الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجها الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب، فيما يواجه بيراميدز هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

وفي المقابل، أوضح المصدر: "لن يقام معسكرا مغلقا لكل فريق حتى نهاية الدوري، الأمر يعود لكل فريق والتكاليف ستكون على الفريق في النهاية".

وأتم "لكن، كل فريق في الدوري ملزم بالإجراءات الاحترازية التي طلبتها الدولة، على حسابه".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

اقرأ أيضا

عرض سويسري لـ فايلر؟

الجنايني: 14 ناديا يريدون الإلغاء؟ نحن من ندير الكرة

اتحاد الكرة يخاطب كاف بشأن موعد عودة الدوري

رسائل نارية من مرتضى منصور

وزير الرياضة: اتخذنا قرار العودة وعلى اتحاد الكرة التنفيذ

الدوري المصري استئناف النشاط عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: النني يقرر ترك بشكتاش والعودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديسابر يتولى تدريب ناد فرنسي في الدرجة الثانية 37 دقيقة | أوروبا
رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب وملتزمون بقرار غالبية الأندية حفاظا على الأرواح 53 دقيقة | مصر
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي ساعة | الدوري المصري
تقرير: تحديد موعد مبدئي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.. وقرار بشأن المعارين ساعة | أوروبا
اسكواش - الشوربجي والشربيني الأفضل في الموسم.. اتحاد المحترفين يعلن الجوائز وسيطرة مصرية ساعة | رياضات أخرى
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته ساعة | الدوري المصري
تقرير: إبراهيموفيتش يقترب من العودة أمام روما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك