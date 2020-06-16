مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري موعد إعلان جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لن نعلن جدول المسابقة قبل معرفة مواعيد مباريات بطولتي إفريقيا للأندية، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأشارت تقارير إلى أن كاف بصدد إعلان الأسبوع الأول من سبتمبر موعدا لمباريات ذهاب نصف نهائي البطولتين، والأسبوع الثاني موعدا لمباريات الإياب، بينما يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 25 سبتمبر.

ويشارك الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجها الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب، فيما يواجه بيراميدز هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

وفي المقابل، أوضح المصدر: "لن يقام معسكرا مغلقا لكل فريق حتى نهاية الدوري، الأمر يعود لكل فريق والتكاليف ستكون على الفريق في النهاية".

وأتم "لكن، كل فريق في الدوري ملزم بالإجراءات الاحترازية التي طلبتها الدولة، على حسابه".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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