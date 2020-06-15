الجنايني: الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة كرة القدم، إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من ٢٥ يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا.

وأشار الجنايني إلى أن الاتحاد سيجتمع مع الأندية على مدى عدة أيام وسيتم مناقشة عدة أمور من بينها الارتباطات الدولية لمختلف الأندية والمنتخبات، موضحا أن العام المقبل به ارتباطات ضخمة أهمها كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري في مصر وارتباطات ضخمة لرباعي مصري في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وطالب الجنايني جميع العاملين في مجال كرة القدم العمل على المصلحة العامة وضرورة النظر لمصلحة الكرة قبل اتخاذ أي قرار مشددا على أنه سيتم مراعاة كل الارتباطات عند عودة الدوري واستئناف النشاط مرة أخرى.

وكشف الجنايني عن سعادته بقرار عودة كرة القدم في المرحلة المقبلة ويتمنى ألا يحدث أي شيء من الممكن أن يعكر القرار أو يتسبب في التأجيل مرة أخرى.

وأكد الجنايني أن اللجنة ستعرض على جميع الأندية خلال الاجتماعات دليلا طبيا متكاملا متناسقا مع الدليل الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددا على أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان وضع دليلا طبيا شاملا لكل شيء يخص عودة الدوري ومتوافق تماما مع الدليل الطبي للفيفا وكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالدوري الممتاز ستكون موجود ومطبقة.

وأتم الجنايني أن الدليل الطبي ودليل تطبيق الإجراءات الاحترازية الشاملة سيتم توزيعه على جميع أندية الدوري خلال الجلسات مع اللجنة المؤقتة للحرص على تطبيقها بكل حذر في المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن موعد عودة النشاط الكروي في مصر على أن تبدأ التدريبات للفرق يوم 20 يونيو الجاري، وتبدأ المنافسات يوم 25 يوليو المقبل. (طالع التفاصيل)

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