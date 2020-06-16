وزير الرياضة يجيب.. ماذا لو قرر اتحاد الكرة والأندية إلغاء الدوري الحالي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

"لكل حدث حديث"، هكذا صرح أشرف صبحي وزير الرياضة حول احتمالية قرار اتحاد الكرة والأندية المشاركة في الدوري، إلغاء النسخة الحالية من المسابقة وبدء أخرى جديدة.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لقد أعطينا اتحاد الكرة اتاحة استكمال النشاط، والدولة موافقة على استكمال الدوري".

وشدد "الاستكمال جاء طبقا لدراسة تم عملها مع اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة
رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي المصري: يجب عدم استئناف الدوري.. ولا مشكلة في إعطاء اللقب لـ الأهلي مصيلحي: "شابوه" للدولة لإصراراها إعادة الحياة لطبيعتها.. ولكن هذا سبب اعتراضي على عودة الدوري

وأكمل "نحن موافقون على استكمال النسخة الحالية من الدوري".

وأتم مجيبا عن احتمالية قرار اتحاد الكرة بمراعاة رغبة أغلب الأندية ببدء مسابقة جديدة: "لكل حدث حديث حينها".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

اقرأ أيضا

عرض سويسري لـ فايلر؟

الجنايني: 14 ناديا يريدون الإلغاء؟ نحن من ندير الكرة

اتحاد الكرة يخاطب كاف بشأن موعد عودة الدوري

رسائل نارية من مرتضى منصور

وزير الرياضة: اتخذنا قرار العودة وعلى اتحاد الكرة التنفيذ

الدوري المصري وزير الرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد يوضح إصابة لوكاس فاسكيز 3 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة يجيب.. ماذا لو قرر اتحاد الكرة والأندية إلغاء الدوري الحالي 31 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: هل يعود فايلر إلى سويسرا عن طريق جراسهوبرز؟ 58 دقيقة | الدوري المصري
رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
بو جلبان: أبو تريكة وبركات أقوى من زاملتهم.. وهذه ميزة أحببتها في الأهلي 10 ساعة | الوطن العربي
بيراميدز يعلن موعد عودته للتدريبات 10 ساعة | الدوري المصري
وكيل جيرالدو: اللاعب يشعر بالراحة في الأهلي.. ولا عروض لرحيله 11 ساعة | الدوري المصري
المصري: يجب عدم استئناف الدوري.. ولا مشكلة في إعطاء اللقب لـ الأهلي 11 ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك