وزير الرياضة يجيب.. ماذا لو قرر اتحاد الكرة والأندية إلغاء الدوري الحالي

"لكل حدث حديث"، هكذا صرح أشرف صبحي وزير الرياضة حول احتمالية قرار اتحاد الكرة والأندية المشاركة في الدوري، إلغاء النسخة الحالية من المسابقة وبدء أخرى جديدة.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لقد أعطينا اتحاد الكرة اتاحة استكمال النشاط، والدولة موافقة على استكمال الدوري".

وشدد "الاستكمال جاء طبقا لدراسة تم عملها مع اتحاد الكرة".

وأكمل "نحن موافقون على استكمال النسخة الحالية من الدوري".

وأتم مجيبا عن احتمالية قرار اتحاد الكرة بمراعاة رغبة أغلب الأندية ببدء مسابقة جديدة: "لكل حدث حديث حينها".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

🚨 خاص لـ #الماتش.. أخيرا القرار النهائي لمصير الدوري وزير الرياضة يوضح مصير دوري هذا الموسم بعد قرار عودة نشاط كرة القدم#صدى_البلد #الماتش @HHathout pic.twitter.com/8O3aCTB4E6 — صدى البلد (@baladtv) June 15, 2020

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